Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, fen işleri ve park-bahçeler müdürlüklerinin sahadaki çalışmalarını yerinde inceledi. Birim müdürleriyle birlikte sahayı gezerek detaylı bilgi aldı.

Görece'ye yapılacak kafenin çalışmaları incelendi

Başkan Çiçek'in ilk durağı Kemalpaşa Mahallesi oldu. Burada, Söğüt Sokak’taki yol çalışmaları ve 145. Sokak’taki kaldırım düzenlemelerini inceleyen Çiçek, basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğüne bağlı baskı merkezinde de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görece'de piknik alanını ziyaret eden Çiçek, belediye iştiraki Cumaovası A.Ş.'nin Görece’ye kazandıracağı kafenin çalışmalarını da yerinde gördü.

“Sahada olmaya devam edeceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, saha çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, "Tüm ekiplerimiz büyük bir özen ve özveriyle sahada çalışıyor. Vatandaşlarımızın taleplerine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Çalışma arkadaşlarımla beraber sahada olmaya devam edeceğim. Etkin ve hızlı hizmet anlayışımızla hemşehrilerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.