Menderes Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme ve bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında, Sancaklı'daki bozuk yollarda asfalt yama işlemleri tamamlandı.

Menderes'in her köşesine hizmet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yol çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Menderes'imizin her noktasında yürüttüğümüz yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz. Program dahilinde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Sancaklı'da asfalt yama işlemlerimizi bitirdik. Planlı ve programlı bir şekilde Menderes'in ihtiyaç duyulan her bölgesinde yol çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi.