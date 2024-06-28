Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bozuk yolları tespit ederek kilit parke ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahalle mahalle yapılan incelemeler sonucunda, hasarlı yollar hızla onarılıyor.

44 mahalleye eşit hizmet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Göreve gelir gelmez acil hizmet gereken tüm bölgeleri tespit ettik. Sırasıyla her sorunu çözeceğiz. Tespit ettiğimiz yollarda çalışmalarımız devam ediyor. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Belediye, tüm mahallelere eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Çiçek, mahallelerdeki tüm yolların yenilenmesi ve bakımı için gereken adımları attıklarını belirterek, hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.