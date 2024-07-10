İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda saat 13.35'te çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.35'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan etkin mücadele

Ekipler, yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek için hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele verdi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri, alevlerin kontrol altına alınmasında büyük rol oynadı. Karadan ise itfaiye ekipleri ve diğer müdahale araçları yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yangının kontrol altına alınması

Ekiplerin kararlı ve etkin müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.