Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Pehlivan, “Kocatepe’den İzmir’e uzanan kutlu bir zaferi, milletimize armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, hürmet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Türk'ün Zafer ayı

Başkan Pehlivan, 30 Ağustos’un, zorluklar ve imkansızlıklar arasından iman, milli şuur ve akılla doğmuş bir zafer olduğunu belirtti. Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla tamamlanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını vurgulayan Pehlivan, bu tarihin ardından milletin kalem ve akıl gücüyle modern bir cumhuriyetin inşa edildiğini ifade etti.

Pehlivan, sözlerine devam ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilimde, sanatta, sanayide, sporda ve şehircilikte başarılı olması için ülkenin her bireyinin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. “Malazgirt’ten Mohaç’a ve Büyük Taarruz’a kadar bizlere nice zaferler armağan eden ecdadımıza ancak bu şekilde layık olabiliriz,” diyen Pehlivan, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ülkeyi daha ileriye taşıma hedefini vurguladı.