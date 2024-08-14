Menemen Belediye Başkanı Pehlivan Üzüm Hasadında

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sabah mesaisine Türkelli Mahallesi'nde belediyeye ait üzüm bağlarında başladı. Başkan Pehlivan, üzüm hasadına katılarak tarım emekçilerine destek verdi ve Menemen’in üzüm üretimindeki önemine dikkat çekti.

Bağbozumu mesaisi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sabah mesaisine Türkelli Mahallesi’nde belediyeye ait üzüm bağlarında başladı. Pehlivan, bağbozumu etkinliğinde üzüm kesimi yaparak kurutma için hazırlanan üzümlerin şerbetleme işlemini gerçekleştirdi. İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Pehlivan, tarım emekçilerine bereketli bir sezon diledi.

Menemen'den rekor üzüm rekoltesi beklentisi

Menemen Ovası’nın bereketli topraklarında bağcılık, ilçenin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yıl 24 bin 500 dekar alanda gerçekleştirilen üzüm yetiştiriciliğinde 39 bin ton yaş üzüm ve 8 bin ton kuru üzüm rekoltesi bekleniyor. Başkan Pehlivan, “Menemen’imiz, İzmir’in kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 73’ünü karşılıyor. Üzüm rekoltemizin daha yüksek ve kaliteli olması için çalışıyoruz” dedi.

Menemen ekonomisine katkı

Üzüm yetiştiriciliği, Menemen ilçesinin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Pehlivan, ilçenin köklü bir geçmişe sahip olan üzüm üretiminin, hem iç piyasa hem de ihracat açısından büyük katkı sağladığını vurguladı. “Menemen’de üretilen üzümler, yurtdışına ihraç edilerek ekonomiye döviz girdisi sağlıyor ve istihdam yaratıyor. Tarım işçileri, hasat döneminde yoğun bir şekilde çalışarak gelir elde ediyorlar” diyen Pehlivan, ilçedeki üzüm üretiminin kırsal nüfusun ekonomik olarak desteklenmesine önemli bir katkı sunduğunu belirtti.

Tarımda kalite ve sürdürülebilirlik vurgusu

Menemen’de 28 bin 400 dekar alanda üzüm yetiştiriliyor; bunun 23 bin dekarı kurutmalık, 5 bin dekarı sofralık ve 400 dekarı şaraplık üzüm üretimi için kullanılıyor. Menemen’deki üzüm üretiminin, ilçe ekonomisine ve tarımına önemli katkılar sunduğunu belirten Pehlivan, “Tarımın ve emeğin bilinciyle hareket etmeye devam ederek tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.