Menemen Belediyesi'ne ait bir parsel, Roma ve Erken Tunç Çağı'na ait buluntularla 3. Derece Arkeolojik Sit olarak ilan edildi. Kazı çalışmalarında önemli verilere ulaşıldı.

Menemen Belediyesi arazisi koruma altına alındı

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Menemen Belediyesi'ne ait bir parseli koruma altına aldı. Roma ve Erken Tunç Çağı'na ait yerleşim tabakaları bulunan bölge, 3. Derece Arkeolojik Sit olarak ilan edildi.

Menemen Belediyesi mülkiyetindeki parsel koruma altına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Menemen Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan 224 ada 11 parseli koruma altına aldı. Uzmanların 5 yıldır yürüttüğü kazı çalışmaları neticesinde, Roma ve özellikle Erken Tunç Çağı'na ait çok önemli verilere ulaşılmıştır.

Panaztepe Kazısı Başkanlığının 30.09.2024 tarihli yazısında, Panaztepe Yeni Kazı Alanı ve çevresinde yapılan jeomorfoloji, paleocoğrafya ve jeoarkeoloji çalışmaları çerçevesinde, 2020 yılında yapılan sondaj çalışmalarında 14 metreye ulaşan derinlikteki çukurlarda seramik parçaları ve yapı elemanları içeren kültür katmanları tespit edilmiştir. Ayrıca, yüzey taramalarında seramik ve pithos parçaları bulunmuş, yerleşim alanlarının sınırlarının 70 metreye kadar uzandığı belirlenmiştir.

Panaztepe Kazı Alanı ve çevresi tescillendi

Panaztepe Yeni Kazı Alanı, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenmiş ve Panaztepe Kazısı heyeti tarafından yapılan çalışmalarda önemli buluntular elde edilmiştir. Bu yeni kazı alanının batısında yer alan Menemen Belediyesi'ne ait parselde, çok sayıda seramik parçası ve mimari yapı taşları keşfedilmiştir. Yapılan araştırmalar, bölgenin tarihsel önemini gözler önüne sermektedir.

Öte yandan raporda şu ifadelere yer verildi:

Sit alanı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.04.2014 tarihli ve 5049 sayılı kararıyla 1.Derece Arkeolojik sit ilan edilen ve "Panaztepe Yeni Kazı Alanı" olarak tanımlanan Erken Tunç Çağı mimari kalıntıları ve yerleşim düzenine ilişkin buluntular veren 226 ada 1 parselin batısında yer almaktadır. Taşınmaz yüzeyinde aşınmış vaziyette seramik parçalarına rastlanılmıştır.Panaztepe Kazısı Başkanlığının Kurul Müdürlüğü hitaplı 30.09.2024 tarihli yazısında Panaztepe Kazısı heyet üyeleri arasında yer alan Prof. Dr. Ertuğ ÖNER başkanlığında Panaztepe Yeni Kazı Alanı ve çevresinde 2018 yılından beri yapılan jeomorfoloji, paleocoğrafya ve jeoarkeoloji çalışmaları çerçevesinde adı geçen parselde 2020 yılında sondaj çalışmalarının yapıldığı, yazı eki haritada belirtilen noktada 14 metreye ulaşan sondaj çukurunun açıldığı, 1.metreden 7.metreye kadar aralıklarla seramik parçalarını ve yapı elemanlarını içeren kültür katmanları ile karşılaşıldığı, bunun yanın sıra aynı ekip tarafından Yeni Kazı Alanı olarak adlandırılan 1. Derece Arkeolojik sit alanının kuzey ve batısında yüzey taramasının yapılarak yerleşim alanlarının muhtemel sınırlarının belirlendiği; bu araştırmaya göre 70 metreye kadar yerleşim sınırlarının uzadığını söylemenin mümkün olduğu, yüzey taramasında seramik ve pithos parçalarının görüldüğü; bunun yanı sıra söz konusu tarla ve bunun yanı sıra söz konusu tarla ve Yeni Kazı Alanı arasında bulunan su kanalının kesitinde pithos parçaları ile mimari yapılara ait olabilecek taşlar ile yüzeyde seramik parçalarının gözlendiği, tüm bu veriler neticesinde 5 yıldır kazı çalışmaları sürdürülen Yeni Kazı Alanında Roma ve özellikle Erken Tunç Çağı'na ait yerleşim tabakaları ile ilgili çok önemli verilere ulaşıldığı belirtilmiştir.