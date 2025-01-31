Toplumun her kesimine en yüksek hizmet kalitesini sunmayı hedefleyen Menemen Belediyesi, işitme engelli vatandaşların belediye hizmetlerine daha erişilebilir olabilmesi için önemli bir adım atarak personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın liderliğinde gerçekleştirilen eğitimler, “Menemen’de iletişime engel yok” anlayışını pekiştiriyor.

“Tüm engel gruplarına eşit hizmet”

Menemen Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli çocukların yaptığı çömleklerle bir sergi açarak engelli bireyler için farkındalık yaratmıştı. Bu yıl boyunca engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik birçok çalışma yürüten belediye, şimdi de işitme engelli bireylerle iletişimi güçlendirmeye odaklanıyor. Başkan Pehlivan, “Her hemşehrimiz bizim için ayrı bir değer. Bu sebeple tüm engel gruplarına ulaşmak ve hizmetlerimizden yararlanmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Belediye personeline işaret dili eğitimi

İşaret dili eğitimleri, Menemen Belediyesi’nin personeline yönelik olarak Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilmeye başlandı. Eğitimlerin ilk dersinde işaret dilinin temelleri, harfler ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Bu eğitimlerin, doğrudan engelli vatandaşlarla çalışan belediye personeline verilmesinin ardından, eğitimler tüm belediye birimlerine yayılacak.

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hizmette de iletişimde de engel tanımıyoruz. Bugüne kadar engelli vatandaşlarımız için birçok projeyi hayata geçirdik. İşaret dili eğitimini de bunun bir parçası olarak başlattık. Amacımız, Menemen’i engelsiz yarınlara taşımak ve engelli hemşehrilerimize kesintisiz hizmet sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Engelsiz bir Menemen için çalışmalar devam ediyor

Menemen Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için sunduğu hizmetler sadece işaret dili eğitimiyle sınırlı değil. Belediye, hastane ulaşımı, evde bakım hizmetleri, fizyoterapi ve çeşitli atölye çalışmalarıyla engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Başkan Pehlivan, belediyenin tüm personeline işaret dilini öğretmeyi hedeflediklerini belirterek, “İletişimi güçlü tutarak, engelli vatandaşlarımızın belediyemize daha kolay ulaşmasını sağlayacağız” dedi.