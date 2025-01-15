Menemen Belediyesi’nden Gençlere Ücretsiz Spor Kursu

Menemen Belediyesi, polislik ve beden eğitimi bölümlerine hazırlanan gençler için ücretsiz POMEM ve BESYO hazırlık kursu başlatarak örnek bir uygulamaya imza attı.

Sporcu adayları için büyük destek

Menemen Belediyesi, polis olmak isteyen veya üniversitelerin beden eğitimi bölümlerine girmeyi hedefleyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açtı. Kurslar, fiziki performansa dayalı sınavlarda başarılı olmak için ihtiyaç duyulan eğitimleri sunuyor. Kariyer hedefleri doğrultusunda adım atan gençler, bu destekle hem sınavlara hazırlanacak hem de hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, Kent-2 Spor Salonu, Gölpark Spor Salonu ve Halil Alkaya Kapalı Pazaryeri'ndeki kayıt ofislerine başvurabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler için 444 08 80 numaralı çağrı merkezi hizmet veriyor. Eğitimler, Koyundere ve Gölpark Spor Salonları’nda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

“Gençlerimizin yanındayız”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gençlerin eğitim ve kariyer planlamalarında yanlarında olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Yazılı sınavlarda MEBGEM’de eğitim desteği sunduğumuz gençlerimizi, fiziki performans gerektiren yetenek sınavlarında da yalnız bırakmıyoruz. Ücretsiz kurslarımızla onların hayallerine ortak olmak istiyoruz. Bu eğitimlerin ardından hayal ettikleri okullara yerleşen öğrencilerimizden olimpiyat madalyalı sporcular ve ülkemizi gururlandıracak kahraman polisler yetişeceğine inanıyorum.”