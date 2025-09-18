“Okula Hoş Geldin” projesi kapsamında ilçede eğitim gören 2 bin öğrenciye, okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi. Minik öğrencilerin yüzlerini güldüren proje, aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kapsamlı setlerle okula hazırlık

Menemen Belediyesi Sosyal Yardım ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan kırtasiye setlerinde; okul çantası, beslenme çantası, kalem kutusu, kurşun ve kırmızı kalemler, silgi, kalemtıraş, çizgili ve kareli defterler, sulu ve kuru boya, pastel boya, keçeli kalem ve resim defteri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı.

Yeni eğitim yılına eksiksiz bir başlangıç yapacak olan öğrenciler, belediyenin desteğiyle hem motivasyon kazandı hem de ailelerinin yükü hafifledi.

Başkan Pehlivan: “Hiçbir evladımız eksik kalmasın”

Eğitim ve öğrencilerin Menemen Belediyesi için en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olacağız. Hiçbir öğrencimizin bir diğerinden geri kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. YKS harç desteğimizden dijital eğitim setlerine, ücretsiz sınav hazırlık kursumuz MEBGEM’den eğitim yardımlarımıza kadar birçok projeyle öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm çocuklarımıza başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Ailelerden teşekkür

Kırtasiye setlerini alan öğrenciler ve aileleri, Menemen Belediyesi’ne teşekkür ederek, yapılan desteğin maddi ve manevi olarak büyük bir katkı sağladığını ifade etti.

Menemen Belediyesi, çocukların eşit şartlarda eğitim alabilmesi için projelerini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini açıkladı.