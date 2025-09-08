Çömlek ustalarından akademisyenlere, sanatçılardan sanatseverlere kadar binlerce kişinin bir araya geldiği festival, Menemen’in kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolunda büyük bir adım olarak kayıtlara geçti.

Başkan Pehlivan: “Bu bir bitiş değil, yeni bir başlangıç”

Menemen Şehir Parkı’nda düzenlenen kapanış töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin artık Menemen’in marka değerlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Başkan Pehlivan, “Gururla söylüyorum ki bu yıl, dünyanın dört bir yanından 41 ülkeyi Menemen’de ağırladık. Üç gün boyunca düzenlediğimiz atölyeler, paneller, sergiler ve yarışmalarla çömleğin 8 bin yıllık yolculuğuna ışık tuttuk. Hünerli Eller Yarışmamız, Hemhal Sanatsal Seramik Yarışmamız ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışmamızda çok değerli çalışmalar ortaya çıktı. Bana göre bu yarışmaların gerçek kazananı, çömlekçilik sanatıdır. Bu festival yalnızca bir sanat etkinliği değil; Menemen’in, İzmir’in ve Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtma sorumluluğudur. Bizim amacımız Menemen çömleğini yerel bir değer olmaktan çıkarıp küresel bir marka haline getirmektir,” ifadelerini kullandı.

Festival boyunca Menemen’de tam bir kültür şöleni yaşandı. Katılımcılar hem çömlek yapım tekniklerini deneyimledi hem de farklı ülkelerden gelen sanatçılarla bir araya geldi. Etkinliklere on binlerce ziyaretçi katılırken, festival Menemen’in turizm ve kültür hayatına büyük bir canlılık kattı.

Kapanış törenine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve birçok protokol üyesi katıldı.

Konuşmasında Menemen Belediyesi’nin hizmet anlayışına değinen İnan, “Menemen, hizmet belediyeciliğinin İzmir’deki örneklerinden biri haline geldi. Çömlek Festivali, kentin kültürel mirasını dünyaya taşıyan önemli bir organizasyon,” dedi. Ayrıca İzmir’in kronikleşmiş çöp, körfez kirliliği ve susuzluk sorunlarına da dikkat çekerek çözüm odaklı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Hünerli Eller yarışması’nda kazananlar

Festivalin en heyecanlı etkinliklerinden biri olan Hünerli Eller Çömlek Yarışması da kapanış töreninde ödüllerle taçlandırıldı. Farklı kategorilerde dereceye giren ustalar, yetenekleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Ustalar Teknik Dal

Oktay İde (Menemen)

Augusto Girolamini (İtalya)

Uğur Tokmak (Menemen)



Ustalar Estetik Dal

Uğur Tokmak (Menemen)

Augusto Girolamini (İtalya)

Murat Biçer (Çanakkale)



Kadınlar Estetik Dal

Anastasia Filatova (Rusya)

Orabaeva Karlihas (Kazakistan)

Büşra Kaya (Kütahya)



Menemen Çömleği Dünyaya Açılıyor

Menemen Çömlek Festivali, yalnızca bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda Menemen’in geleneksel çömlekçilik mirasını geleceğe taşıyan bir köprü oldu. Festival, önümüzdeki yıllarda da kapsamını genişleterek Menemen’i uluslararası bir kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor.