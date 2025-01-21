Ligin ilk yarısında üst üste kötü sonuçlar alan Menemen FK, ikinci devreye muhteşem bir başlangıç yaptı. 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşan İzmir ekibi, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuç, sarı-lacivertlilerin 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Zorlu süreçten çıkış

Menemen FK, galibiyete hasret geçen 2 ay boyunca Somaspor, Diyarbekir Spor ve Serik Belediye’ye yenilirken; Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor ile berabere kalarak düşüşe geçmişti. Bu kritik galibiyet, takımın moralini yükseltti ve ikinci yarı için umut verdi.

Gözler Karaman FK maçında

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki Menemen FK, bu galibiyetin ardından rotasını Karaman FK maçına çevirdi. İzmir ekibi, önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak mücadelede kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı ve zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.