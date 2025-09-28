TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, sahasında oynadığı maçta Muşspor’u 4-1 yenerek 13 puana yükseldi. Bu galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Menemen FK, maç boyunca etkili bir oyun sergiledi.

İlk gol erken geldi

Menemen FK, karşılaşmanın 10. dakikasında rakip takımın oyuncusu Mert Kula’nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu erken gol, Menemen FK için moral kaynağı oldu. Ardından, 39. dakikada Efe Taylan’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk devre 2-0 Menemen FK’ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Muşspor, 81. dakikada Halil Yılmaz’ın attığı golle farkı 1’e indirdi ve umutlandı. Ancak Menemen FK, rakibine geçit vermedi.

Menemen FK’dan farklı galibiyet

Maçın son dakikalarında Menemen FK, 90+1’de Emre Keskin’in attığı golle rahatladı ve 3-1’lik üstünlüğü sağladı. Maçın son anlarında 90+5’te Seçin Can’ın attığı golle skor 4-1’e geldi. Bu galibiyetle Menemen FK, 13 puana yükselerek zirveye olan yakınlığını korudu.

Bu sonuçla birlikte Menemen FK, 13 puana ulaşarak zirveye tutunmaya devam etti. Muşspor ise 10 puanda kalarak üst sıralara tırmanma şansını zora soktu.