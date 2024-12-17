Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Menemen FK, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. 18 Aralık 2024 Çarşamba günü Menemen İlçe Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 18:00’de başlayacak. Her iki takım da bir üst tura çıkmak için sahada olacak..

Ev sahibi Menemen FK’nın hedefi

Menemen FK, evinde oynamanın avantajını kullanarak rakibi Ankaragücü karşısında galip gelmeyi ve kupada bir adım daha ileri gitmeyi hedefliyor.

Ankaragücü'nün deplasmandaki mücadelesi

Ankaragücü ise Menemen FK'ya karşı deplasmanda alacağı zaferle adını 5. tur sonrası bir üst tura taşımayı amaçlıyor. Zorlu maçta her iki takımın da güçlü bir oyun sergilemesi bekleniyor.

Menemen FK – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba

Saat: 18:00

Kanal: A Spor, Mackolik

Stadyum: Menemen İlçe Stadı