Bursaspor, 15 puanla 3’üncü sırada yer alırken Menemen FK, eski Bursaspor futbolcusu ve teknik direktörü Bilal Kısa yönetiminde zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor.

Bilal Kısa, eski takımı Bursaspor’a karşı

TFF 2. Lig’de Menemen FK, zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor randevusuna hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin teknik direktörü Bilal Kısa, futbolculuk döneminde başarı için ter döktüğü Bursaspor’u bu kez teknik adam olarak alt etmeyi hedefliyor.

Grupta Bursaspor, aynı periyotta 15 puan toplayarak 3’üncü sırada yer alıyor.

Bursaspor'la 13 maça çıktı

Bilal Kısa, 2016-17 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig’de 13 maçta görev aldı, kupada ise 3 karşılaşmada ter döktü. 2017-18 sezonunda Bursaspor ile 2 maça çıktıktan sonra devre arasında kulüpten ayrıldı.

Profesyonel futbol kariyerinde Fenerbahçe, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Karabükspor, Akhisarspor, Galatasaray ve Boluspor formalarını giyen Kısa, A Milli Takım ile 7 karşılaşmada görev yaptı.

Galatasaray ve Akhisarspor ile 1’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Kısa, tecrübelerini Menemen FK’ye taşımaya çalışıyor.