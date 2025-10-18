2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK, geçen hafta Bursaspor’a 3-0 yenilmenin ardından moral depolamak için düzenlenen gecenin ardından yarın Kahramanmaraş İstiklalspor’la karşılaşacak.
Bursaspor yenilgisi sonrası moral yemeği
2’nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta şampiyonluk adaylarından Bursaspor’a 3-0 yenilen Menemen FK, moral depolamak için Başkan Bilgin Tokul öncülüğünde bir moral yemeği düzenledi.
Başkan Tokul, teknik heyet ve oyuncuların katıldığı organizasyon, takımın motivasyonunu artırmayı ve önümüzdeki maçlara hazır hale gelmesini amaçladı.
Menemen FK, yarın Menemen İlçe Stadı’nda Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşı karşıya gelecek.
-
Maç saati: 19.00
-
Hakem: Levent Gümüşdere
-
Lig durumu: Menemen FK 14 puanla 7’nci sırada, Kahramanmaraş İstiklalspor ise 16 puanla 4’üncü sırada yer alıyor.
Teknik Direktör Bilal Kısa, Bursaspor yenilgisini telafi edeceklerini ve oyuncuların moralinin yüksek olduğunu belirtti.
Sarı-lacivertli takımın moral yemeği, oyuncuların birlik ve motivasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu organizasyon, play-off hattına yeniden yaklaşmak isteyen Menemen FK için önemli bir moral kaynağı oldu.