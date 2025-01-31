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Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 37 puanla 3. sırada yer alırken, ev sahibi Belediye Derincespor ise 14 puanla 14. sırada bulunuyor. Zirve takibini sürdüren Menemen FK, 3 puan alarak şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Göztepe Avrupa hedefi için kritik viraja girecek

Göztepe Avrupa hedefi için kritik viraja girecek

Son iki haftada Yeni Mersin İdmanyurdu ve Karaman FK galibiyetleriyle zirve yarışında iddialı konuma gelen Menemen FK , bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Menemen FK teknik direktörü Burhanettin Basatemür, kazanıp seriyi sürdüreceklerini söyledi.

2.Lig Kırmızı Grup’ta üst sıralara tırmanan Menemen Futbol Kulübü, yarın Belediye Derincespor’a konuk olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı’nda oynanacak ve Halil Erdoğan’ın yöneteceği karşılaşma, saat 14.00’te başlayacak.

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