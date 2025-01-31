2.Lig Kırmızı Grup’ta üst sıralara tırmanan Menemen Futbol Kulübü, yarın Belediye Derincespor’a konuk olacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı’nda oynanacak ve Halil Erdoğan’ın yöneteceği karşılaşma, saat 14.00’te başlayacak.
Hedef galibiyet serisini devam ettirmek
Son iki haftada Yeni Mersin İdmanyurdu ve Karaman FK galibiyetleriyle zirve yarışında iddialı konuma gelen Menemen FK, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Menemen FK teknik direktörü Burhanettin Basatemür, kazanıp seriyi sürdüreceklerini söyledi.
Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 37 puanla 3. sırada yer alırken, ev sahibi Belediye Derincespor ise 14 puanla 14. sırada bulunuyor. Zirve takibini sürdüren Menemen FK, 3 puan alarak şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.