Menemen FK, 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında evinde Muşspor’u konuk edecek. Teknik direktör Bilal Kısa, hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti. Maç, Menemen İlçe Stadı'nda saat 19:00’da başlayacak.

Menemen FK evinde Muşspor’u konuk ediyor

Menemen FK, 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında evinde Muşspor’u konuk edecek. Son maçında Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalan ve 10 puanla 4. sırada yer alan Menemen FK, 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Teknik direktör Bilal Kısa, zorlu bir maç olacağını belirtirken, hedeflerinin 3 puan alarak aralarındaki farkı açmak olduğunu ifade etti.

"Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı alacağız"

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, "Muşspor da bizim gibi 10 puan topladı. Zorlu bir maç bizi bekliyor ama kazanıp aradaki farkı açmayı hedefliyoruz. En iyi şekilde mücadele edip, taraftarımızın desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan Menemen FK - Muşspor maçı, yarın saat 19:00’da başlayacak. Maçın bilet satışlarının ve taraftar desteğinin oldukça yoğun olduğu belirtiliyor.