Menemen Fk, Galatasaraylı Eren Aydın'ı Transfer Listesine Aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, dış transferde harekete geçti. Mevcut kadrosundan 6 oyuncusuyla yollarını ayıran İzmir ekibi, Galatasaray’ın genç forveti Eren Aydın'ı kadrosuna katmaya karar verdi. 21 yaşındaki oyuncu, Boluspor'da kiralık olarak forma giymişti ve Menemen FK ile anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Eren Aydın’ın kariyeri

Galatasaray altyapısında yetişen Eren Aydın, daha önce Niğde Anadolu FK, Sarıyer, Çorum FK ve Boluspor takımlarında forma giydi. 21 yaşındaki forvet, Boluspor’da sezonun ilk yarısında 13 maçta görev aldı ancak gol kaydetme başarısı gösteremedi. Menemen FK, genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor.