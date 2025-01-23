TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, Gaziantep FK forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Transferin resmiyet kazanması için taraflar arasında kalan son detayların çözüme kavuşması bekleniyor. Bu transfer, sarı-lacivertlilerin orta saha bölgesini genç ve dinamik bir oyuncuyla güçlendirme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Devre arasında dördüncü transfer

Menemen FK, devre arasında kadrosuna yaptığı diğer takviyelerle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Erokspor’dan 23 yaşındaki hücum oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu, Gençlerbirliği’nden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Temur ve 18 yaşındaki genç yetenek Emir Erkul, sarı-lacivertli formayı giymek için İzmir ekibine katılmıştı.

Menemen FK, transfer hamleleriyle genç ve gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna dahil ederek ligin ikinci yarısında hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Eren Çakır’ın resmi imza sonrası sarı-lacivertli formayla sahaya çıkması bekleniyor.