TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, yeni sezon yapılanmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör değişikliğine giden kulüp, Yılmaz Vural'ın yerine Burhanettin Basatemür'u getirdi ve önemli oyuncularından Kıvanç Küçükkarış ile Kemal Rüzgar'ı takımda tutma kararı aldı.

Burhanettin Basatemür yeni teknik direktör oldu

Menemen FK, yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde girecek. Kulüp yönetimi, takımı yeniden yapılandırma sürecinde tecrübeli teknik direktörle anlaşarak, hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım attı.

Kıvanç Küçükkarış takımda kalıyor

Geçen sezonun devre arasında Bucaspor 1928'den transfer edilen 30 yaşındaki kaleci Kıvanç Küçükkarış, Menemen FK'da kalmaya devam edecek. Küçükkarış, geçtiğimiz sezon 16 maçta görev yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Çok sayıda kulübün transfer listesinde yer alan başarılı kaleci, yeni sezonda da Menemen FK forması giyecek.

Kemal Rüzgar ile devam kararı

Menemen FK'nın en önemli gol silahlarından biri olan Kemal Rüzgar da takımda kalacak. Şanlıurfaspor ve Menemen FK formalarıyla son iki sezonda gol kralı olan 27 yaşındaki forvet, bu sezon da Menemen FK'nın başarısı için mücadele edecek. 3'üncü Lig ekibi Bursaspor'un transfer listesinde yer alan Rüzgar'a, kulüp yönetiminden vize çıkmadı.

Kemal Rüzgar'ın kariyeri

Almanya'da futbola başlayan Kemal Rüzgar, kariyerinde görev yaptığı 301 maçta 114 kez rakip fileleri havalandırdı. 2'nci Lig'de ise son iki sezonda 44 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Menemen FK, golcü oyuncunun takımda kalmasıyla hücum hattındaki gücünü koruyacak.

Kulübün hedefleri

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Menemen FK, teknik direktör değişikliği ve önemli oyuncularını takımda tutma kararlarıyla hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Kulüp yönetimi, takımın başarısı için çalışmalarını sürdürüyor ve taraftarlarına umut verici bir sezon hazırlıyor.