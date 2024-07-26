TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. İzmir'deki ilk etap çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 29 Temmuz'da Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği ikinci etap kampına başlayacak.

İzmir etabı sona erdi

Menemen FK, İzmir'de yaptığı ilk etap çalışmalarında fiziksel ve taktiksel antrenmanlara ağırlık verdi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, İzmir'deki kamp sürecini değerlendirerek, "İzmir etabını yoğun geçirdik. Oyuncularımızın çalışma performansından memnunuz. Bu süreçte takımın fiziksel ve taktiksel olarak hazır hale gelmesi için yoğun bir program uyguladık" dedi.

Afyonkarahisar kampı

29 Temmuz'da Afyonkarahisar'a gidecek olan Menemen FK, burada oynayacağı hazırlık maçlarıyla lige hazırlık sürecini tamamlamayı planlıyor. Teknik Direktör Basatemür, "Afyon'da lige hazır hale geleceğiz. Burada oynayacağımız hazırlık maçlarıyla eksiklerimizi daha iyi görme fırsatı yakalayacağız. Hedefimiz, sezona en iyi şekilde başlamak ve üst sıraları zorlamak" ifadelerini kullandı.

Kamp öncesi üç günlük izin

Afyonkarahisar kampı öncesinde üç günlük izin yapacak olan Menemen FK oyuncuları, kamp öncesinde dinlenme ve enerji toplama fırsatı bulacak. Kampın ardından takım, lige hazır hale gelmek için son hazırlıklarını yapacak.