TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olduğu karşılaşmayı farklı bir skorla kazandı. İzmir temsilcisi, rakibini 5-0 mağlup ederek hem üç puanı hanesine yazdırdı hem de altı maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Maddi sorunlar yaşayan rakibine karşı net galibiyet

Maddi sıkıntılar nedeniyle genç oyuncularıyla sahaya çıkan Yeni Mersin İY, güçlü rakibi karşısında direnemedi. Menemen FK, maça etkili bir başlangıç yaparak 7. dakikada yeni transferi Altar Han Hidayetoğlu'nun golüyle öne geçti: 0-1.

18. dakikada Emir Terzi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, 38. dakikada Seçim Can Koç'un kaydettiği golle devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda goller devam etti

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren Menemen FK, 79. dakikada Fırat Arslan ve 88. dakikada Hakkı Türker'in golleriyle skoru 5-0'a getirdi. Hakkı Türker’in attığı gol maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Menemen FK, puanını 34'e yükseltirken, Yeni Mersin İY ligin alt sıralarındaki sıkıntılı durumunu sürdürdü.