TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, ara transfer döneminde ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibi Antalyaspor’un genç sol beki Efecan Gülerce’yi kadrosuna kattı. 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı. Futbol kariyerine 2021 yılında Antalyaspor’da profesyonel olarak başlayan Efecan, daha önce Bayburt Özel İdarespor, Silivrispor ve Ergene Velimeşespor formalarını terletti. Genç oyuncu, kariyerinde çıktığı 62 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Hazırlık maçları devam ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Menemen FK, bir yandan sahadaki hazırlıklarına da devam ediyor. Özel maçta Sarıyer ile karşılaşan İzmir ekibi, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Menemen FK, yarın hazırlık kapsamında Ayvalıkgücü Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Takım, bu maçla birlikte Play-Off yolunda daha güçlü bir performans sergilemek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.