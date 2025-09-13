2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, transfer döneminin son gününde stoper Yusuf Abdioğlu, orta saha Burak Enes Yıkıcı ve kanat oyuncusu Berkant Şahin Kök’ü kadrosuna kattı.
Yeni transferler açıklandı
Menemen FK kulübü, resmi açıklamalarda üç oyuncu için şu ifadeleri kullandı:
-
Yusuf Abdioğlu: Son olarak Vanspor FK’da forma giyen tecrübeli stoper ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
-
Burak Enes Yıkıcı: Gaziantep FK’da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı; satın alma opsiyonu Menemen FK’da bulunuyor.
-
Berkant Şahin Kök: Kütahyaspor FSK’dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Hedef üst sıralar
Menemen FK, bu transfer hamlesiyle 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları zorlamayı hedefliyor.