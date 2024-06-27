Okan Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Menemen FK ile yollarını ayırdığını duyururken, Abdulkadir Öksüz'ün de yönetimle görüşerek ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan Menemen FK, yeni sezon öncesinde önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezonun giyim tedarikçisi olarak Hummel ile anlaştı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hummel, Menemen FK'nın 2024-2025 sezonlarında spor giyim tedarikçisi oldu. Menemen FK ile şimdi büyük zaferlere yürüme ve zirveye adım atma zamanı!" ifadelerine yer verdi.