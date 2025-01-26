TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Menemen Futbol Kulübü, galibiyet serisini sürdürüyor. Geçen hafta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, bu hafta kendi sahasında Karaman FK’yı 2-1 yenerek 2’de 2 yaptı. Bu galibiyetle puanını 37’ye çıkaran Menemen FK, zirve yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde devam ettirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Burhanettin Basatemür, sezonun ilk yarısında aldıkları kötü sonuçlara rağmen takımının gösterdiği toparlanmadan memnun olduğunu ifade etti. "İlk yarının sonlarına doğru bazı talihsizlikler yaşadık. Ancak yeni yıla güzel bir başlangıç yaptık" diyen Basatemür, oyuncularının mücadeleci ruhunu övdü. Son dakikalarda gelen galibiyet golünün takımın moralini oldukça yükselttiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Takımıma çok güveniyorum. Oyuncularıma inanıyorum ve bu seriyi devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Karaman FK karşısında oynanan mücadelede galibiyet golünün son dakikalarda gelmesi, Menemen FK camiasında büyük bir coşkuya neden oldu. Kritik 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligin üst sıralarında kalmayı başardı. Taraftarlar, takımın sergilediği performanstan memnun olduklarını dile getirerek oyunculara ve teknik ekibe tam destek verdiklerini açıkladı.

Kaynak: DHA