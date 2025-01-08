İzmir'in TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, genç futbolcularından Burak Tolunay Sekin'in 19'uncu yaş gününü Antalya'daki kampında kutladı. Burak için düzenlenen etkinlikte, Başkan Bilgin Tokul ve tüm takım üyeleri yer aldı. Özel gün için hazırlanan pastanın kesilmesiyle kutlamalar gerçekleşti.

İzmir'de 5 Ocak 2017'de meydana gelen terör saldırısında canını feda ederek teröristlerin İzmir Adliyesi'ne girmesine engel olan Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu olan, babasını 11'inci doğum gününden 2 gün önce kaybeden Burak Tolunay, Altay altyapısında yetişerek geçen yıl Galatasaray altyapısına transfer olmuştu. Burak Tolunay bu sezon başında Menemen FK'yla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamasına rağmen A takımda henüz forma giymedi.