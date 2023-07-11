Iğdır FK takımı ile yollarını ayıran 34 yaşındaki file bekçisi ile uzun süre önce temaslara başlayan İzmir ekibi mutlu sona ulaştı. Resmi sözleşmeye imza atan deneyimli eldiven, Ankaragücü, Karsspor, Denizli BŞB, Hatayspor, Diyarbekirspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, Turgutluspor, Bugsaş, Sakaryaspor, Ankara Demirspor ve son olarak Iğdır FK formalarını giydi.

Oğuz Çalışkan geçen sezon Iğdır FK ile 3'üncü Lig'de 31 müsabakaya çıktı. Öte yandan sarı-lacivertli takım teknik direktörlüğe dönen Cenk Laleci yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına başladı.