TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Mertcan Açıkgöz ile yollar ayrıldı. Geçen sezon 39 resmi maça çıkıp 13 gol atan 24 yaşındaki futbolcunun Sarıyer ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Kadronun önemli isimlerinden biriydi

Beşiktaş altyapısından yetişen Mertcan Açıkgöz, Menemen FK'da gösterdiği performansla dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon 39 maçta 13 gol atan başarılı orta saha oyuncusu, takımın önemli isimlerinden biri oldu. Mertcan, daha önce 2021-2022 sezonunda da Sarıyer forması giymişti ve bu sezon tekrar eski kulübüne dönerek kariyerine devam edecek.

Menemen Futbol Kulübü, Mertcan Açıkgöz'ün ayrılığıyla orta sahasında önemli bir boşluk yaşayacak. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, yeni sezon öncesi kadroda oluşan bu eksikliği gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın, yeni sezona güçlü bir kadro ile başlaması hedefleniyor.