TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural'ın kararını bekliyor. Geçen sezon takımı Play-Off'lara taşıyan deneyimli teknik adamın, yeni sezon öncesi henüz net bir karar vermediği bildirildi. Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için bu ülkeye giden Vural'dan haber bekleyen Menemen FK yöneticileri, en kısa zamanda anlaşma sağlamak istiyor.

B planı hazır

Geç kalmak istemeyen kulüp, Yılmaz Vural'dan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda devreye sokmak üzere B planını da hazırladı. Menemen FK'nın, alternatif teknik direktör isimlerini listesinde tuttuğu ve bu isimlerle görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.