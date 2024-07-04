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Ahmet Gökbayrak Nazilli Belediyespor'a veda etti

Ahmet Gökbayrak Nazilli Belediyespor'a veda etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki oyuncumuza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertliler, Kütahya Belediyespor’dan 26 yaşındaki sağ bek Eyüp Poyraz ile 2 yıllık, Çivril Belediyespor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte yapılan imza törenine Başkan Bilgin Tokul da katıldı.

TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen FK'da teknik direktör lük görevine Burhanettin Basatemür'ün getirilmesinin ardından dış transfer de anlaşma sağlanan iki oyuncu açıklandı.

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