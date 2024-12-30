TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini Play-Off potasında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü'nde, fazla süre alamayan 6 futbolcu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Kadroda düşünülen 6 futbolcuya izin verildi

Menemen FK, sezonun ikinci devresine yönelik kadroda yapılan düzenlemelere başladı. Sarı-lacivertliler, fazla süre alamadıkları için ayrılmak isteyen 6 futbolcuya izin verdi. Hakan Selim Yıldız, Onat Kutay Kurt, Tamer Gümüş, Yakup Anıl Karadağ, Onur Şahbaz ve Burak Avşar’ın, ikinci yarıda kadroda düşünülmediği belirtildi. Bu oyuncuların, kendilerine talip olan kulüplerle görüşmelerine olanak tanındı.

Yakup Anıl Karadağ Yozgat Bozokspor'a transfer oldu

Menemen FK kadrosunda düşünülmeyen Yakup Anıl Karadağ, Yozgat Bozokspor ile anlaşarak transferini gerçekleştirdi. Diğer futbolcuların da ilerleyen günlerde yeni takımlarına katılması bekleniyor.

Menemen FK'nın 2. yarı hedefleri

İzmir ekibi, ligin ikinci devresinde üst sıralardan kopmak istemiyor ve bu nedenle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Menemen FK, devre arasında en az 3 takviye yapmayı planlıyor ve önceliği forvet transferine verecek. Kulüp, yeni oyuncularla hem ofansif hem de savunmada daha güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.