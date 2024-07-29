Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak olan Menemen Futbol Kulübü, önemli bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon takımın en golcü isimleri olan Kemal Rüzgar ve Mertcan Açıkgöz ile yollarını ayırdı. İki oyuncu da Sarıyer'e transfer oldu.

Kemal Rüzgar ve Mertcan Açıkgöz'ün performansı

Kemal Rüzgar, geçtiğimiz sezon Menemen FK formasıyla çıktığı 36 maçta 23 gol atarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Mertcan Açıkgöz ise 39 maçta 13 gol atarak takımın önemli hücum silahlarından biri olarak öne çıktı. Her iki oyuncunun da takımdan ayrılması, Menemen FK için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Teknik direktör Basatemür'ün açıklamaları

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, takımın yeni sezon hazırlıkları hakkında yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve en iyi şekilde sezona başlamayı hedeflediklerini belirtti. Basatemür, takımın yeni oyuncularla güçlendirileceğini ve sezon öncesi hazırlıkların planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.