Menemen FK, Türkiye 2. Lig 20. hafta maçında deplasmanda Belediye Derincespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın 6. dakikasında Emirhan Arkutcu'nun golüyle Menemen FK 1-0 öne geçti. Ancak, Belediye Derincespor hızlı bir cevap verdi. 38. dakikada Anıl Emre Yılmaz, skoru 1-1'e getirdi.

Belediye Derincespor ikinci golü attı

İlk yarının sonlarına doğru, Belediye Derincespor'un oyuncusu Anıl Emre Yılmaz, 45. dakikada bir gol daha kaydederek takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Ümitcan Ekşin farkı arttırdı

İkinci yarıya hızlı başlayan Belediye Derincespor, 50. dakikada Ümitcan Ekşin'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Menemen FK'nın karşı atakları ise etkili olamayarak, ev sahibi takım üstünlüğünü korudu.

Menemen FK son dakikalarda umutlandı

Maçın son dakikalarına girilirken, Menemen FK'dan Onur Akdeniz 90+1'de attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Ancak, bu gol galibiyet için yeterli olmadı ve maç Belediye Derincespor'un 3-2'lik zaferiyle sona erdi. Bu yenilgiyle Menemen FK, 37 puanla 4. sırada yer alıyor.