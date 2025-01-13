TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, ara transfer dönemindeki ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Alanyaspor'dan kanat oyuncusu Efecan Gülerce'yi sezon sonuna kadar kiraladıktan sonra, 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genç sol beki Arda Temur'u da renklerine bağladı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen 20 yaşındaki Arda Temur, geçen sezon Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Ancak bu sezon herhangi bir maçta forma giymeyen genç futbolcu, Menemen FK ile yeni bir sayfa açmak için sözleşme imzaladı. Menemen FK, genç oyuncuyu kadrosuna katarken, bu transferin kulüp için önemli bir hamle olduğu belirtildi.

İzzet Furkan Malak için harekete geçti

Menemen FK'nın transfer gündeminde bir diğer isim ise Göztepe'nin genç forveti İzzet Furkan Malak oldu. 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen Menemen FK'nın, Göztepeli yöneticilerle temasa geçtiği kaydedildi. Göztepe altyapısından yetişen ve profesyonel olan Furkan, bu sezon 3 resmi maça çıkıp 1 gol kaydetmişti. Menemen FK'nın bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.