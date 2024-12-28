İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Koyundere Cumhuriyet Parkı'nda inşa ettiği Gençlik Kütüphanesi'nin kapılarını açtı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı törende, kütüphanenin, özellikle çocuklar ve gençler için yeni ufuklar açacağı vurgulandı. Tugay, "Her hafta yeni bir tesisi halkımızla buluşturacağız" diyerek çalışma azmini bir kez daha ortaya koydu.

İzmir’de değişim ve gelişimin yılı

Menemen Koyundere’de açılan kütüphane, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde hayata geçirdiği sosyal projelerin son halkası oldu. Başkan Cemil Tugay, 2024 yılının sonunda gerçekleştirilen bu açılışın, 2025 yılında İzmir’i daha ileriye taşıyacak projelerin habercisi olduğunu ifade etti. "2025, şehrimizin kalkınması için bir sıçrama yılı olacak. Kütüphaneler, spor tesisleri, sanat ve kültür evleri gibi pek çok projeyi halkımızla buluşturacağız" dedi.

İzmir’in her köşesine hizmet

Başkan Tugay, şehrin geleceği için umut dolu mesajlar verdi. Gençler ve çocuklar için yapılan yatırımların ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Her hafta bir yerde yeni bir tesis açacağız. Çocuklarımız bu tesislerde geleceğe hazırlanacak ve ülkelerini aydınlatacak" diye konuştu.

Eğitimde adalet ve fırsat eşitliği mesajı

Başkan Tugay, ekonomik adaletsizliklere de dikkat çekti. Ülkede yaşanan gelir eşitsizliği ve zorlu şartların toplumu yıprattığını belirterek, "Bugün 22 bin 104 TL asgari ücretle yaşamaya çalışan milyonlarca insan var. Bu durum hepimizi derinden üzüyor. Eğitim, demokrasi ve bilime öncelik vererek bu sorunların ötesine geçmeliyiz" dedi.

Kütüphanelerle gelen değişim

Başkan Tugay, kendi yaşamından örnekler vererek kütüphanelerin gençlerin hayatındaki dönüşümündeki rolünü vurguladı. "Bu binalar bana ve benim gibi birçok çocuğa sahip çıktı. Kütüphaneler, eğitim alan herkesin çok daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak birer mekân" diye konuştu.

Törenin sonunda kütüphanenin yapımına katkı sağlayan Menemen Umut Işığı Derneği Başkanı Murat Algül ve Koyundere Muhtarı Neriman Tosun'a plaket takdim edildi. Başkan Tugay, kütüphane gezisi sırasında gençlerle bir araya gelerek, fikirlerini ve çalışmalarını dinledi.