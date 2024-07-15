Menemen'de 15 Temmuz’da Milli Birlik Mesajı Verildi

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için Menemen Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen törende, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Menemen Yıldıztepe Şehitliği

Menemen Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü töreninde, belediye başkanından kaymakama, garnizon komutanından şehit yakınlarına kadar geniş bir katılım gerçekleşti. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Başkan Pehlivan’dan birlik mesajı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da darbelere karşı durmaya devam edeceğiz. 251 şehidimize Allahtan rahmet, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Tarihe altın harflerle yazılacaklar”

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, konuşmasında milli birliğin önemine değindi ve “İsimleri tarihe altın harflerle yazılı olan kahramanlarımızı anmak için buradayız. 15 Temmuz, devlet ve milletin kaynaşmasının tarihte ne ilk ne de son olduğunu dosta düşmana ilan etmiştir” dedi.

Aziz milletimizin destansı direnişi

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, milletimizin darbecilere karşı gösterdiği destansı direnişi vurguladı. "Eli kanlı FETÖ militanlarının menfur darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin kararlılığıyla bertaraf edildi" ifadelerini kullandı.

Tören, Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in şehitler için dua etmesiyle son buldu.