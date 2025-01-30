Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik “Ağız Sağlığımla da Özelim” adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrencilerin ağız sağlığı taraması yapılırken, diş dolgu, çekim ve kanal tedavisi gibi gerekli işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Eğitim programıyla da çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.

50 öğrenciye kapsamlı tedavi

Proje kapsamında 50 öğrenciye profesyonel diş tedavisi uygulandı. Tedavi sürecinde uzman diş hekimleri ve sağlık personeli çocuklarla yakından ilgilenerek, onların sağlıklı bir ağız yapısına kavuşmasını sağladı. Tedavilerin ardından okul yönetimi ve okul aile birliği, Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Ayrıca veliler, projeye duydukları memnuniyeti CİMER üzerinden de iletti.

"Özel çocuklarımız için buradayız"

Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Nursel Adar, projeye dair şu açıklamalarda bulundu: "Evlatlarımızın sağlıklı gülüşlerine katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Özel çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Bu projeyi gerçekleştirirken hiç zorlanmadık çünkü onların mutluluğu her şeye değer. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Adar, tedavi sürecinde yer alan Uzman Dr. Ümit Candan, Uzman Dr. Ceren Yücel Er, Diş Hekimi Cansu Kaymak, personel Ümran Kılınç ve Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Remzi Kavak’ın öğrencilere bire bir destek verdiğini belirtti. Ayrıca anestezi işlemlerinin Menemen Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini ve bu süreçte Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Yıldırım ve ameliyathane ekibine teşekkür etti. Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Nursel Adar, sağlık hizmetlerini genişleterek daha fazla bireye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.