Menemen Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 65 yaş üstü engelli ve yatalak bireylere yönelik ücretsiz fizik tedavi hizmetiyle vatandaşların sağlığına destek oluyor.

2024 yılında 862 tedavi gerçekleşti

Menemen Belediyesi, evde fizik tedavi hizmeti kapsamında 2024 yılında toplamda 862 tedavi uygulaması gerçekleştirdi. 65 yaş üstü, engelli ve yatalak vatandaşların yanı sıra fizik tedavi raporu bulunan bireylere de ulaşan bu hizmet, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verdi.

Hizmet kapasitesi artırıldı

Yoğun talep üzerine 2024 yılında fizyoterapist sayısı ikiye çıkarılırken, destek ekipleri de artırıldı. Bu uygulama sayesinde Menemen’in yaşlı bireyleri sağlıklarına kavuşurken, sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir hizmet sunuldu.

Fizik tedavi hizmetinin yanı sıra kişisel bakım ve temizlik gibi yan hizmetler de sunuldu. Özellikle saç ve sakal tıraşı gibi detaylarla bireylerin yaşam kalitesi artırıldı. Vatandaşlar, bu hizmetin birçok il ve ilçeye örnek olmasını talep ederken, uygulamanın diğer kentlerde de yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

"Daha fazla kişiye ulaşmayı başardık"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, hizmetin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Menemen Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte öncü olmayı sürdürüyoruz. 2023 yılında başlattığımız ücretsiz fizik tedavi hizmetine hemşehrilerimizin ilgisi bizi çok mutlu etti. Kapasitemizi artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı başardık. Her bir hemşehrimiz bizim için çok değerli. Onların sağlığına destek olmak en büyük önceliğimiz."