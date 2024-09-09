9 Eylül, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk ordusunun İzmir’e girişi ve kurtuluşun 102. yıl dönümü, Menemen’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve çeşitli törenlerle devam etti.

Menemen’de kurtuluş coşkusu

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenler, sabah saatlerinde başladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yaptığı konuşmada, “Bugün, tarihin sayfalarına altın harflerle kazınmış, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin onur günüdür. 102 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zafer, İzmir’in ve Menemen’in esaretten kurtulmasıyla nihayete ermiştir” dedi.

Törenler ve katılım

Törenlerde, Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlattığı Büyük Taarruz’un ardından İzmir ve Menemen’in kurtuluşunu simgeleyen 9 Eylül 1922 tarihi anıldı. Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çelenk ve geçit törenleri, coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Törene, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın yanı sıra Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz’a vekalet eden Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Serdar Moraç, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, kamu kurumları temsilcileri, STK ve oda başkanları, gaziler, okullar ve vatandaşlar katıldı.

Menemen Belediye Başkanı’nın vurguları

Törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 15 Mayıs 1919’da başlayan işgal dönemini ve bağımsızlık mücadelesinin simgelerini anlattı. “İzmir’imizin ve Menemen’imizin işgal günleri halkımıza tarifsiz acılar yaşattı. Ancak, milletimizin bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. Büyük Taarruz, sadece askeri bir zafer değil, milletimizin yeniden doğuşunun simgesidir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız” dedi.

Geçit töreni ve sonraki etkinlikler

Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk töreninin ardından başlayan geçit töreni, bandonun çaldığı marşlarla renklendi. Geçit törenine Menemen Belediyesi’nin araçları, okullar, sporcular, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Ayrıca, Menemen’de 9 Eylül etkinlikleri, akşam 17:00 itibariyle Menemen Şehir Parkı’nda düzenlenecek Mevlid-i Şerif ile devam edecek.

Menemen’deki kutlamalar, 102. kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla anarken, geçmişin kahramanlık ruhunu ve milli mücadelenin önemini bir kez daha vurguladı. Bu özel gün, İzmir ve Menemen’in bağımsızlık mücadelesindeki önemli rolünü hatırlatırken, milletin birliğini ve beraberliğini pekiştirdi.