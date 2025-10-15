Menemen’de, olası bir deprem senaryosu üzerinden büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda düzenlenen çalışmaya polis, jandarma, sağlık ekipleri ve Menemen Belediyesi’nin MAKUR ekibi katıldı. Tatbikatta enkazdan kurtarma, yangın müdahalesi ve depremzedelerin yerleştirilmesi gibi kritik uygulamalar test edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban koordinasyonunda sabah saatlerinde başlayan tatbikat, Asarlık ve Koyundere’de gerçekleştirildi. Ulukent, tatbikatın koordinasyon merkezi olarak belirlendi. Senaryo gereği Manisa’da gerçekleşecek ve İzmir’in 20 ilçesini etkileyecek bir deprem öngörülerek, ekiplerin koordinasyonu test edildi.

Tatbikatta, enkazdan yaralı çıkarılması, can dostların kurtarılması, yangına müdahale ve çadır ile konteyner yerleşim alanlarının kurulması gibi uygulamalar gerçekleştirildi. Helikopterle yaralı kurtarma operasyonu ise hareketli görüntüler oluşturdu.

MAKUR Ekibi Tam Not Aldı

Menemen Belediyesi’nin personellerinden oluşan MAKUR ekibi, sahadaki özverili çalışmasıyla dikkat çekti. 60 kişilik ekip, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde görev alarak tatbikat boyunca kritik müdahalelerde bulundu.

Başkan Pehlivan’dan Mesaj

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tatbikatın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Deprem kuşağında bir ülke ve kent olarak her an için hazırlıklı olmak zorundayız. MAKUR ekibimiz, olası afetlerde bir saniyenin bile önemini bilerek görev yapıyor. Ekibimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Afetlere karşı hazırlık, yerel yönetim olarak en öncelikli sorumluluklarımızdan biridir.”