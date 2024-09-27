Menemen'de düzenlenen kahvaltıda, Ahilik Haftası'nın önemi vurgulandı. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'nın da katıldığı etkinlikte, esnafın toplum için taşıdığı değerler dile getirildi.

Ahilik Değerleri Geleceğe Taşınıyor

Menemen Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ahilik kavramının sadece ticaretle değil, kardeşlik ve yardımlaşma gibi insani değerlerle de derin bağlar kurduğunu belirtti. Pehlivan, “Güçlü esnaf, güçlü toplum demektir. Bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Esnafın Katkısı Büyük

Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu ise, esnafın devlet ve millete olan katkılarına dikkat çekti. Kurtoğlu, “Esnafımız, geleneklerimizi yaşatırken ailelerine de helal rızık götürüyor. Onlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ahilik Geleneği Yeniden Hatırlatıldı

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Ahilik geleneğinin önemini vurgulayarak, “Bu değerleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bugün burada ahilik mirasını yeniden hatırlıyoruz” dedi.

Kahvaltı Programı Duayla Tamamlandı

Tüm konuşmaların ardından, Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in duasıyla program sona erdi. Menemen’deki esnaf ve sanatkârların bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.