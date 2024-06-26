Menemen Belediyesi tarafından öz kaynaklarla yapılan 100. Yıl Köprülü Kavşağı, geçmiş yıllarda sıkça yaşanan trafik kuyruklarına son verdi.

Mart ayında trafiğe açılan ve 460 metrelik battı çıktısı ile Atatürk silüetli kavşak düzenlemesiyle dikkat çeken 100. Yıl Köprülü Kavşağı, 9 günlük bayram tatili süresince vatandaşların yolculuklarını sorunsuz hale getirdi. Normalde günlük 60 bin araç trafiğine sahip bölgede, bayram döneminde bu sayının 100 bini aştığı bilinmesine rağmen, köprülü kavşak sayesinde herhangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, köprülü kavşağın ilçe için kritik bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, "Eserimiz, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için büyük önem taşıyor. İnşaat sürecinde gösterdiğimiz çaba sonucunda ortaya çıkan bu köprülü kavşak, ilçemizin geleceği için de hayati bir rol oynayacak" dedi.