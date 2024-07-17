Menemen Belediyesi tarafından 10 bin metrekarelik alanda açılan tematik çocuk oyun köyü, eğlendirici ve öğretici atölyeleriyle kısa sürede ailelerin buluşma noktası haline geldi. Açıldığı günden bugüne 700 binin üstünde ziyaretçi ağırlayan çocuk oyun köyü, şimdi de doğum günü kutlamalarıyla misafirlerini bekliyor.

Doğum günleri, öğretmen gözetiminde müzik atölyesinde gerçekleştiriliyor, çocuklar ritmin coşkusuna kapılıp unutulmaz anılar biriktiriyor. Rengarenk balonlarla süslenen alanda aileler tarafından getirilen yiyecekler için servis de yapılıyor. 1 saat olarak planlanan etkinlik, talebe göre uzatılabiliyor ve palyaço, yüz boyama gibi seçeneklerle zenginleştirilebiliyor. Çocuklar doyasıya eğlenirken, aileleri de güvenli bir alanda olmanın huzurunu yaşıyor.

Hemşehrilerimiz istedi biz yaptık

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yeni uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Evlatlarımızın matematikten sıfır atığa, pastacılıktan botaniğe kadar birçok faydalı bilgiyle eğlenceli bir şekilde buluştuğu çocuk köyümüzde, hemşehrilerimiz doğum günlerinin de yapılabilmesini istiyordu. Biz de uzman kadromuzla değerlendirip, yeni hizmetimizi hayata geçirmeye karar verdik. Miniklerimizin yüzlerindeki gülümseme, bizim bu kent için yaptığımız çalışmalarda en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Açıldığı günden beri yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan tesisimiz, her geçen gün yeniliklerle kendini geliştirerek yaşayan bir merkez olarak öne çıkıyor” dedi.