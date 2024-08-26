Menemen Belediyesi, 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan “Çömleğin İzi’nde” Fotoğraf Yarışması için başvuruları almaya başladı. Seramik sanatını teşvik etmeyi ve festivalin görsel hafızasını oluşturmayı amaçlayan bu yarışma, sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Sanatı ve zanaatkarları buluşturan festival

Menemen Belediyesi, seramik sanatını geliştirmek ve zanaatkarları sanat alanına dahil etmek amacıyla düzenlediği Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ile sanatseverlere önemli bir platform sunuyor. “Çömleğin İzi’nde” Fotoğraf Yarışması, bu kültürel etkinliğin bir parçası olarak, festivalin görsel açıdan kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini hedefliyor.

Genç sanatçılara destek

Festival, özellikle genç sanatçıları seramik sanatı alanında teşvik etmeyi amaçlıyor. Fotoğraf yarışması, bu sanatı farklı bakış açılarıyla görselleştirerek genç yeteneklerin kendilerini ifade etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Yarışma, Menemen’in sanatsal ve kültürel zenginliğini artırmayı da hedefliyor.

Başvuru süreci ve şartlar

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvurularını 15 Eylül 2024 tarihine kadar yapabilecekler. Yarışmaya dair tüm detaylar ve katılım şartnamesi, www.comlekfestivali.com internet sitesinde yer alıyor. Fotoğraf sanatçıları, festival boyunca çekim yaparak en iyi karelerini jüriye sunacaklar.

Yarışma kapsamında jüri tarafından değerlendirilen eserler arasından sergilenmeye hak kazananlar, dijital sergide ve festivalin kataloglarında yer alacak.