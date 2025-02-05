Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren art arda meydana gelen depremler, özellikle İzmir ve çevresindeki vatandaşlarda endişe yaratmış durumda. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 26 Ocak'tan itibaren Ege Denizi'nde en az 754 deprem kaydedildi.

Santorini Adası'nda yanardağ ve tsunami riski

Ege Denizi merkezli depremler, en çok Yunanistan'ın Santorini Adası'nda hissedildi. Uzmanlar, adada bulunan aktif yanardağ nedeniyle Ege kıyıları için tsunami riski konusunda uyarıda bulundu. Bu bölgedeki sismik hareketlilik, bölge halkı ve yetkililer tarafından yakından izleniyor.

İzmir'de 21 aktif fay hattı ve deprem riski

İzmir’de çok sayıda deprem üretebilecek aktif fay hattı bulunduğuna dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’de meydana gelen tüm depremlerin İzmir’i etkileyebileceğini belirtti. İzmir'in altında 21 aktif fay hattı bulunduğu vurgulandı.

Menemen ilçesinde deprem anında güvenli bölgelere ulaşmak isteyenler için belirlenen toplanma alanları hayati önem taşıyor. İşte Menemen'deki deprem toplanma alanlarının adresleri: