İşte Menemen Belediyesi'nin son dönemde hayata geçirdiği ve ilçeye değer katan hizmetler:

İki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Asarlık Sosyal Tesisi

Başkan Aydın Pehlivan, Menemen’in yıllardır hayalini kurduğu projelerden birini daha gerçekleştirdi. Asarlık Sosyal Tesisi, biri kapalı olmak üzere iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, Aile Sağlığı Merkezi, trafik eğitim parkuru, gençlik merkezi, kafeterya ve halı saha ile Menemenlilerin hizmetine açıldı. Açılış töreninde binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, adeta bir bayram havasında geçti. Başkan Pehlivan, “Bugün bir rüya Asarlık’ta gerçek oldu. Menemen’in geleceğine hizmet etmek benim için onurdur” dedi.

Tüekiye'nin en büyük Tematik Çocuk Köyü

Menemen Belediyesi tarafından açılan Tematik Çocuk Oyun Köyü, Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyor. İlk iki haftasında 250 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu devasa kompleks, çocukların eğlenerek öğrenebileceği birçok atölye ve aktiviteyi içeriyor. Başkan Pehlivan, bu projenin Menemen’i marka kent yapma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

100. yıl Köprülü Kavşağı ve Dev Battı-Çıktı projesi

Menemen’in kronikleşmiş trafik sorununa çözüm getiren 100. Yıl Köprülü Kavşağı ve 460 metrelik dev battı-çıktı projesi, tamamı Menemen Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla 120 gün içinde tamamlandı. Açılış töreninde Başkan Pehlivan, “Menemen trafiğini ve İzmir trafiğini rahatlatacak bu eseri ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Bu proje, Menemen’in ulaşım altyapısında devrim niteliğinde bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kazımpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi

Menemen’de Kazımpaşa Mahallesi’nde 18 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi, hak sahipleriyle yapılan toplantılar ve alınan olumlu geri dönüşlerle hızla ilerliyor. Bu proje, modern konutlar, sosyal alanlar, çocuk oyun alanları ve akıllı ev sistemleri gibi yenilikleri içeriyor. Başkan Pehlivan, bu projenin deprem güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kent Gözü Rekreasyon Alanı

Ulukent’te 15 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Kent Gözü Rekreasyon Alanı, Menemenlilerin yeni buluşma noktası olacak. İçinde çocuk oyun parkları, seyir terası, spor alanları ve kafeterya gibi birçok sosyal alanı barındıran bu modern rekreasyon alanı, Menemen’e değer katıyor.

Üniversite ve istihdam projeleri

Başkan Pehlivan, Menemen’e tıp ve ziraat fakülteleri ile iki meslek yüksekokulu kazandırdıklarını müjdeledi. Ayrıca Asarlık’ta kurulacak film platosu ile bölge, Türkiye’nin ünlü isimlerini ağırlayacak. Menemen Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek karma organize sanayi bölgesi ile 25 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Menemen'de rekor ziyaretçi

Tematik Çocuk Oyun Köyü, açılışından kısa bir süre sonra 250 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Bu proje, İzmir ve çevresinden aileleri Menemen’de buluşturdu ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağladı. Başkan Pehlivan, bu tür projelerin Menemen’i marka kent yapma yolunda önemli adımlar olduğunu belirtti.

Menemen Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle ilçeyi modernize etmeye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve Menemen’i Ege Bölgesi’nin parlayan yıldızı yapmaya devam ediyor. Başkan Pehlivan’ın önderliğinde Menemen, her geçen gün daha da gelişiyor ve büyüyor.