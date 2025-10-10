Menemen Belediyesi, lise ve üniversite sınavına girecek öğrencileri yalnız bırakmıyor. 2023 yılında başlayan ve bugüne kadar 20 bine yakın öğrencinin faydalandığı dijital eğitim paketleri, bu yıl da ilçe genelinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Yaklaşık 10 bin öğrenciye dağıtılan ve içinde zengin içerikleriyle konu anlatımından soru bankasına kadar öğrencilerin sınav sürecinde ihtiyaç duyacağı birçok içeriğin bulunduğu dijital eğitim paketleri, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin yüzünü güldürdü. Ayrıca ebeveynler sınav sürecinde konu anlatımları ve soru bankalarına evlatlarının ücretsiz bir şekilde ulaşmasından mutlu olurken öğrencileriyse çekiliş heyecanı sardı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijital eğitim paketi kullanan öğrencilere her ay çekilişle tablet hediye edilecek.



Eğitim yatırımlarına devam



Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın göreve gelmesiyle birlikte stratejik olarak kırmızı çizgi olarak belirlenen eğitim yardımları, bugüne dek ilçede on binlerce öğrenciye dokundu. Başkan Pehlivan'ın göreve gelmesiyle birlikte kurdelesini keserek açılışını yaptığı ilk tesisin anaokulu olmasının ardından, MEBGEM'in şube sayısı 3'e çıkarıldı ve öğretmen sayısı ile kapasitesi arttırıldı. Üniversite sınavlarına girecek tüm öğrencilerin belediyeye yaptıkları başvurularla sınav harçları ödenirken, ilkokul birinci sınıftan üniversiteden yeni mezun olanlara kadar yapılan kırtasiye yardımı ve destekler, vatandaşlardan tam not aldı. Ayrıca okulların boya ve tadilat işleri, unutulan oyunların yaşatılması için okul bahçelerinde yapılan boyamalar, eğlendirirken öğreten ve Türkiye'nin en büyüğü olan tematik çocuk oyun köyü gibi birçok hizmet de aileleri ve öğrencileri mutlu etti. Öte yandan tamamı ücretsiz spor ve kültür kursları da büyük memnuniyet yaratmaya devam ediyor.



'Hedefimiz bilim insanlarının yetiştiği bir Menemen'



Menemen'deki eğitim yatırımlarını değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'İlçemizde göreve başladığımızda kendimize eğitimde bir hedef belirledik. Bu hedef, Menemenli nice bilim insanının, sanatçının, doktor ve mühendislerin yetişmesi hedefidir. Hedefimiz yarınlarda üniversitelerde, teknoparklarda, teknoloji şirketlerinde, kültür merkezlerinde gururla 'Ben Menemenliyim' diyecek nesiller olması. Bu hedefe varabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yapımı hızla devam eden kütüphanelerimizi tamamladığımızda, buralar birer bina değil, adeta eğitim üssü olacak. Ayrıca bu ay açılışını yapacağımız dijital deneyim müzesi olan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de, evlatlarımızın tarih eğitimi için önemli bir merkez olacak.' dedi.

Kaynak: RSS