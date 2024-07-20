Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte gerçekleşti. Seyir halindeki TCDD’ye ait yolcu treni, hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti sonucu otomobildeki üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aile faciası yaşandı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı detaylı inceleme sonucunda otomobilde bulunan sürücü Mehmet Akkurt, yolcu konumundaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, cenazeleri araç içerisinden çıkardıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak Menemen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesi ve olası sorumluların tespiti için çalışmalar devam ediyor.